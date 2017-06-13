Мурманск, 13 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум.

Более миллиона рублей пришлось заплатить властям в Мурманской области за очистку реки Кола, в которую попали нефтепродукты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, за загрязнение водного объекта, куда заходит сёмга, в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело.

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«Материалы нефтепродуктов попадали в реку Кола по ручью, который находится через дорогу от бывшего государственного предприятия «Мурмансксельхозхимия», — пояснили в ведомстве. — На территории бывшего предприятия имеются подземные резервуары — «Нефтеловушки», в которых скопились нефтепродукты. В мае 2017 года силами администрации муниципального образования городское поселение Молочный совместно с администрацией Кольского района были предприняты меры по устранению последствий выброса нефтепродуктов».

Как уточнили в прокуратуре, в ходе очистки поверхности реки и откачки нефтепродуктов из резервуаров бывшего предприятия «Мурмансксельхозхимия» специалистами было собрано около двух тонн нефтепродуктов.

Отметим, это далеко не первый случай загрязнения водного объекта в Мурманской области. Так, на прошлой неделе стало известно об опасной свалке вблизи автосервиса в Мурманске. Как сообщало ИА REGNUM, работники обслуживающей организации утилизируют отходы в том числе, сбрасывая их в единственную протекающую в черте областного центра реку.

Бывает, что реки загрязнены настолько, что это видно невооружённым глазом: так, из-за сброса продуктов деятельности промышленников река Белая, впадающая в Имандровское водохранилище в Мурманской области, окрасилась в белый цвет.

Крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории, была оштрафована, причём сумма штрафа по данной статье не превышает 40 тысяч рублей.