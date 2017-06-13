Новосибирск, 13 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Награды новосибирским ученым вручил президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, в Кремле.

Kremlin.ru По окончании церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации

«У нас, вы знаете, в народе часто говорят: «Врач от бога». Такая оценка — свидетельство высокого уровня знаний, профессионализма, компетентности доктора, его заботливого, участливого отношения к пациенту. Принцип подвижнического служения людям считают для себя главным и наши лауреаты Амиран Шотаевич Ревишвили, Александр Михайлович Караськов и Евгений Анатольевич Покушалов. Это ученые с мировым именем, лидеры современной аритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики. Их призванием стала борьба с распространенным, угрожающим жизни недугом — нарушением ритма сердца. Амиран Шотаевич сказал как-то в одном из своих интервью, что надо на сто процентов попасть в мишень, которая вызывает сложную аритмию. Выверенные методы диагностики, результаты труда наших лауреатов позволили приблизиться к этой цели и сохранить жизни тысяч людей, сотен тысяч людей», — сказал глава государства на вручении (его слова приводятся на сайте Кремля).

В ответном слове Александр Караськов подчеркнул, что широкое использование достижений фундаментальной клинической практики в развитии технологической базы позволило достигнуть «действительно высоких результатов в оказании медицинской помощи даже при самых сложных заболеваниях».

«Этот факт позволяет следовать стратегии, обозначенной руководством страны, по поддержке и охране здоровья населения Российской Федерации. Надеемся, что технические возможности ведущих центров страны будут расти за счет оснащения новейшим медицинским оборудованием и материалами, соответствующими мировым стандартам, так как высокий уровень медицинской помощи во многом определяет социальную стабильность общества и стратегическую безопасность страны», — сказал Караськов .

А Евгений Покушалов отметил, что, «говорят, нет пророка в своем Отечестве, но это не так».

«Ведь за последние десятилетия прорыв в мировой медицинской науке исходит именно из России. Достижения наших ученых-клиницистов признаны во всем мире. Особенно отрадно, что заслуги нашей научной школы в первую очередь оценены на Родине. Эта награда — очередное тому подтверждение. Буду честен, добиться успехов в исследованиях о возникновении аритмии нам удалось только за счет упорства и умения мыслить вне рамок. Поверьте, 15 лет назад наша гипотеза о том, что аритмия связана не со структурными изменениями сердца, а с поломкой в системе регуляции, казалась очень странной, ее никто не принял всерьез. Но мы не обращали внимания на скептиков и просто продолжали работу — в итоге оказались правы», — сказал Покушалов.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, губернатор региона Владимир Городецкий уже также направил поздравительную телеграмму новосибирским врачам.

«Ваши награды — свидетельство признания достижений сибирской медицины на самом высоком уровне. Ваш вклад в развитие современной аритмологии и кардиологии имеет общемировое значение, разработанные Вами технологии и методики помогают спасти множество человеческих жизней. Благодаря вам медицинская наука в Российской Федерации развивается как передовая стратегически важная отрасль», — сказано в телеграмме.

Отметим, что высокие награды получили 12 человек.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством