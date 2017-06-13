Гватемала, 13 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Стратовулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах от столицы Гватемалы, 12 июня произвел извержения умеренной силы, сопровождавшиеся мощным столбом вулканического пепла высотой до 4800 метров над уровнем моря, сообщает информационное агентство EFE.

Извержение вулкана

Национальный институт сейсмологии, вулканологии и гидрологии Гватемалы пояснил, что пепел продвинулся на 25 километров на северо-запад и север, вызывая падение мелких частиц в областях Чимальтенанго, Сарагоса, Сан-Мигель-Дуэньяс и Антигуа-Гватемала.

Взрывы также генерируют умеренные лавины, которые проходят по оврагам, образовавшимся в период дождей и вызывают грязевые потоки, сходящие, главным образом, в реки Панталеон, Сенисас, Тринидад и Джут. О существовании опасности для населения службами страны не сообщается.

Напомним, вулкан Фуэго 3763 метров высотой находится между несколькими густонаселенными департаментами Гватемалы в 50 километрах от столицы. И в 2017 году уже было пять извержений.

В феврале 2015 года после очередного извержения, сопровождавшегося мощным выбросом пепла, был закрыт государственный аэропорт Гватемалы.

Вулканы Фуэго и Сантьягито вместе с вулканом Пакайя в департаменте Эскуинтла являются тремя наиболее активными из 32 вулканов, которые расположены на территории Гватемалы.