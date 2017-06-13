Мощное извержение вулкана произошло в 50 км от столицы Гватемалы
Гватемала, 13 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Стратовулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах от столицы Гватемалы, 12 июня произвел извержения умеренной силы, сопровождавшиеся мощным столбом вулканического пепла высотой до 4800 метров над уровнем моря, сообщает информационное агентство EFE.
Национальный институт сейсмологии, вулканологии и гидрологии Гватемалы пояснил, что пепел продвинулся на 25 километров на северо-запад и север, вызывая падение мелких частиц в областях Чимальтенанго, Сарагоса, Сан-Мигель-Дуэньяс и Антигуа-Гватемала.
Взрывы также генерируют умеренные лавины, которые проходят по оврагам, образовавшимся в период дождей и вызывают грязевые потоки, сходящие, главным образом, в реки Панталеон, Сенисас, Тринидад и Джут. О существовании опасности для населения службами страны не сообщается.
Напомним, вулкан Фуэго 3763 метров высотой находится между несколькими густонаселенными департаментами Гватемалы в 50 километрах от столицы. И в 2017 году уже было пять извержений.
В феврале 2015 года после очередного извержения, сопровождавшегося мощным выбросом пепла, был закрыт государственный аэропорт Гватемалы.
Вулканы Фуэго и Сантьягито вместе с вулканом Пакайя в департаменте Эскуинтла являются тремя наиболее активными из 32 вулканов, которые расположены на территории Гватемалы.