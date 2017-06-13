Москва, 13 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, сервис «Яндекс.Расписание».

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

Так, в Домодедово задержано 10 рейсов и 2 отменено, а в Шереметьево задержано 14 авиарейсов.

В расписаниях аэропортов Внуково и Жуковский отмен и задержек авиарейсов на данный момент нет.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 13 июня в Москве и Подмосковье возможен дождь с грозой и порывистым ветром. Воздух в столице прогреется до 17−19 выше нуля, по области — до 17−22 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

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