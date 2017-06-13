Волгоград, 13 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области на едином государственном экзамене по информатики школьники показали прошлогодний результат. Результаты первых экзаменов обнародовал областной комитет по образованию и науки. Так, 100 баллов по информатике получили учащийся школы №30 города Волжского Данила Дьяков и воспитанник волгоградского лицея №2 Кирилл Никоноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня. В 2016 году высший балл также заработали двое выпускников региона.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

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ЕГЭ по литературе на высший балл сдали три волгоградских выпускника

Напомним, предметы по выбору — информатику и географию — школьники сдавали 29 мая. Информатику выбрали 939 выпускников.

Сегодня, 13 июня, в российских школах участники ЕГЭ сдают ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранному языку. Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек, около 78,9 тыс. человек будут сдавать иностранный. В Волгоградской области участие в тестировании примут свыше 3,5 тысячи человек.

9 июня школьники написали ЕГЭ по русскому языку, участие в нем приняли 9769 человек. Экзамен прошел без технологических сбоев и в штатном режиме. В 68 пунктах проведения экзаменов дежурили медики и педагоги-психологи, безопасность обеспечивали сотрудники полиции. А днём ранее в регионе завершились итоговые экзамены для девятиклассников. 8 июня школьники сдавали предметы по выбору: 15 171 человек — обществознание, 8755 — географию, 1853 — информатику, 2571 человек выбрали химию. В Волгоградской области экзамены прошли в штатном режиме и без нарушений.

Напомним, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. Всего, по информации Рособрнадзора, в экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек. Из них около 617 тысяч человек — выпускники 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Волгоградской области 36 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов, годом ранее стобалльников было на четыре больше.