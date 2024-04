Берлин, 13 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Института планетологии заявили о том, что ядро Юпитера было образовано спустя миллион лет после формирования Солнца. Материал об этом опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Юпитер и Земля

По словам ученых, Юпитер оказал огромное влияние на формирование Солнечной системы, и знание его возраста является ключевым для понимания того, как Солнечная система изменялась в сравнении с ее современным состоянием.

Солнечная система образовалась около 4,6 млрд лет. После появления Солнца образовался Юпитер. Благодаря изотопному анализу метеоритов, ученые выяснили, что ядро Юпитера сформировалось в течение 1 млн лет после образования Солнца.

Кроме того, исследователи установили, что формирование метеоритов происходило в двух разных источниках. Наиболее правдоподобным объяснением этого явления называется образование Юпитера, который способствовал разрыву в диске космической пыли и предотвращению обмена материала между двумя областями метеоритов.

К этому моменту Юпитер должен был обладать довольно большими размерами, чтобы препятствовать переносу твердых частиц из одной части Солнечной системы в другую. По мнению ученых, его масса была в 20 раз больше массы земного ядра. Потом эта величина увеличилась до 50 масс земного ядра.

Напомним, что на сегодняшний день проходит изучение самой большой планеты Солнечной системы с помощью зонда Juno, который был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Его основная задача — получить данные о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах.