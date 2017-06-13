Чебоксары, 13 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Прошедшая в Чувашии сессия Госсовета республики отличилась несколькими сюжетными линиями и внутренними противоречиями. Маски срывались одна за другой. Финансовую игру с увеличением налогов вёл Минфин региона, готовый на непопулярные меры ради пополнения бюджета и неожиданно встретивший публичное противодействие со стороны единороссов, среди которых немало бизнесменов и крупных владельцев недвижимости. Министр финансов Светлана Енилина давала конкретные ответы на удобные вопросы, ловко уходя от неприятных тем. Циничность ситуации была в том, что сидящие в комфортных креслах отдельные парламентарии, представляющие в Госсовете народ, даже не пытались скрыть своего кровного интереса в налоговом вопросе, показывая истинное лицо и просчитывая под предлогом защиты малого бизнеса свои убытки. Поскольку речь шла о бюджетных деньгах, то оппозиция в очередной раз спросила о «гигантских премиях» чиновникам, призывая начать с себя, чем вывела из себя руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. Последний свёл всю ответственность за размеры премиальных высокопоставленных чиновников — на премьера и правительство, а также сделал ряд откровенных заявлений о себе самом — «сволочь высшей марки». Никто и не стал возражать — что можно характеризовать как единогласное мнение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Члены президиума

Налоги идут на повышение

Главным вопросом повестки дня стала корректировка налоговой политики. Минфин Чувашии решил, что для бизнеса пора вводить новое налоговое бремя, а для населения — повышать транспортный налог. В частности, для бизнеса было предложено с 2019 года ввести в республике налог на отдельные объекты недвижимости, исходя из их кадастровой стоимости (налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как кадастровая стоимость) и площадью свыше 1 тыс. кв метров.

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Данная норма не будет распространяться на нежилые помещения, административно-деловые и торговые центры площадью менее 1 тыс. кв. метров, а также нежилые здания, которые не переданы в пользование третьим лицам и используются для размещения рабочих мест и организации питания работников. Всего, по предварительным данным, под налогообложение подпадает 321 объект.

«По УСН (упрощенная система налогообложения): у нас на одного плательщика приходится 62 тыс. рублей в год, в месяц это 5,2 тыс. рублей. При введении налога на имущество от кадастровой стоимости составит 63,7 тыс. рублей, или 5,3 тыс. в месяц. Налоговая нагрузка увеличится на 2%. По ЕНДВ (Единый налог на вменённый доход): на одного плательщика приходится 59 тыс. рублей в год или 5 тыс. рублей в месяц, потом будет 60 тыс. рублей, рост составит 0,5%», — приводила расчёты Светлана Енилина.

Финансово-экономическое обоснование сводилось также к тому, что «другие регионы» это уже ввели, в том числе в Поволжье. К примеру, в Самарской области налогообложению подлежат более 31 тыс. объектов, в Нижегородской области — 22 тыс., в Удмуртии — 2,5 тыс., в Кировской области — более 1 тыс. объектов. Министр финансов убеждена, что в Чувашии введение данного налога «не приведёт к ликвидации или закрытию субъектов малого и среднего бизнеса».

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Аналогичная аргументация приводилась и по новым ставкам транспортного налога. Было отмечено, что в Чувашии он «меньше, чем в субъектах Приволжского федерального округа». По словам Енилиной, на машины до 100 лошадиных сил средняя ставка в Поволжье составляет 16,7 рублей, в то время как чувашским законопроектом предусмотрено 16, на катера и моторные лодки — соответственно 42,5 рублей и 36 рублей. На машины мощностью более 150 лошадиных сил налог повышать не будут, так как, по данным региональной власти, ставки установлены максимальные.

Cap.ru Светлана Енилина

Дополнительные доходы и ненужные льготы

По предварительным расчётам, сумма дополнительных доходов бюджетов республики от индексации ставок транспортного налога составит 70,4 млн рублей. Средства будут направлены в Дорожный фонд, который в этом году составит прогнозно 5 млрд рублей. Енилина также отметила, что новые льготы по уплате транспортного налога, о чём ранее просили члены Общественной палаты Чувашии и вице-спикер Госсовета Альбина Егорова, не будут вводиться.

«Если говорить о льготах для пенсионеров, то ведение данной нормы, исходя из фактически имеющихся транспортных средств, приведёт к убыткам бюджета более 120 млн рублей. В последующем просто пойдёт перерегистрация транспортных средств на пенсионеров — это уже проходили», — сказала министр финансов.

Также не было поддержано предложение о льготном режиме для многодетных семей — под предлогом того, что «в других регионах не существует других льгот, которые у нас есть». При этом ни один регион в качестве примера назван не был.

Cap.ru Альбина Егорова

Предложили включить в законопроект и льготы, которые во время обсуждения не вызвали ни у кого интереса. В частности, в Минфине выступили за пониженные ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования: в 2017 году — 1%, в 2018 году — 1,3%, 2019 году — 1,3%, 2020 — 1,6%. Выпадающие доходы республиканского бюджета по указанным объектам в 2017 году оцениваются в 25,7 млн рублей. Ещё одна налоговая льгота коснётся инвесторов: 50% от сумма налога на имущество будут платить организации, привлекающие более 50 млн рублей инвестиции. Также отменяется ряд преференций, не востребованных у бизнеса.

«Бреют под ноль»

В ходе обсуждения Светлана Енилина порой уходила от прямых ответов на конкретные вопросы, зачем-то ударяясь в теорию, затягивая сессию и превращая её в «учебный процесс». К примеру, на вопрос о «профиците за четыре месяца» вместо конкретной цифры министр долго поясняла, что текущий профицит «не отражает реальную картину», так как тракторный концерн погашает свои многомиллионные долги, и «в какой-то степени это может быть вызвано тем, что исполнение бюджета несвоевременное». Осталось неизвестным и то, «какими экспертами просчитывался налог по имуществу» — вместо этого министр упирала на то, что «по спецрежиму налоговая нагрузка в Чувашии самая низкая среди регионов Приволжского федерального округа».

Оппозицию это не устроило, общий посыл сводился к тому, что после масштабного и скандального урезания социальных льгот населению «добрались и до предпринимателей». Протестный тон был задан ещё накануне на рассмотрении профильного комитета: было отмечено, что девять парламентариев поддержали его в первом чтении, семеро были против, один воздержался.

Протестная волна с новой силой поднялась и на сессии. Коммунисты и справороссы подчёркивали, что если и брать пример с других регионов, то нужно тогда сравнивать не только ставки, но и доходы населения, бизнеса, а также «фактическую способность налогоплательщиков к уплате налогов».

«Если с одной части населения — коммерсантов — снимают волосы, бреют под ноль и так далее, то возникает вопрос, а почему другие части нашей республики, важные, остаются в таком крайне благодушном состоянии? Большой резонанс в нашей Чувашской Республике вызвала публикация доходов наших чиновников… Люди задают вопросы, откуда у них такие гигантские доходы. Поэтому если уж прижимать предпринимателей, то давайте посмотрим, каким образом получают гигантские премии к своим окладам чиновники», — лавировал от одной темы к другой лидер фракции справороссов Игорь Моляков, высказав мнение, что сегодня чиновники «ничем не ограничивают свои потребности», а размер их премиальных «вызывает глубочайшее возмущение у всего населения».

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Подготовив слушателя, он перешёл к главному. По его словам, главу Чувашии Михаила Игнатьева вызывали в правоохранительные органы по уголовному делу экс-полпреда республики при президенте РФ Леонида Волкова, которого обвиняют в незаконном премировании самого себя.

«Кабинет министров премиальные выплаты назначает, но проект постановления Кабинета министров готовит администрация главы Чувашской Республики. То есть в центре всей конструкции находится Юрий Егорович Васильев (руководитель администрации главы Чувашии), он принимает эти решения и потом выполнение этих решений оценивает. Причём, наверное, наш президент, вернее, глава республики, боится Юрия Егоровича… Если ставить вопрос серьёзно, то нужно вернуться к главному человеку в нашей республике — Юрию Егоровичу Васильеву», — рассуждал Игорь Моляков.

Васильев сначала расплылся в улыбке, затем раздался хохот — да так, что кресло под ним закачалось. В президиуме зашевелились.

«Делаю замечание. Вы ещё не принесли извинения, которые обещали на той сессии», — прервал справоросса спикер Валерий Филимонов, пытаясь управлять ситуацией.

Может, мне ещё сплясать и спеть? — раздражённо парировал главный оппозиционер Чувашии, театрально покидая трибуну.

В это время по-хозяйски взмахнул рукой сидевший в рядах чиновников Васильев и тут же рванул к трибуне, не став дожидаться, пока Филимонов произнесёт ритуальную речь о предоставлении слова.

«Игорю Юрьевичу надо должное отдать, он пропиарил Юрия Егоровича и сделал таким магнатом — сволочь высшей марки и тому подобное», — навалившись на трибуну, говорил о себе в третьем лице, не ограничивая себя в выражениях и, как оказалось, всё-таки нуждающийся в пиаре руководитель администрации главы Чувашии.

На авторско-жаргонную интерпретацию выступления пытался отреагировать только один человек — Моляков с места и не в микрофон пробурчал что-то вроде того, что «так не говорил». Но тоже возражать не стал. Да и услышан не был бы. Васильева уже было не остановить: высокопоставленный оратор превратил трибуну чуть ли не в театр одного выступающего, раздавая ценные указания и поучая депутатов. Он сослался на 152-е постановление правительства Чувашии, где определяется коэффициент премирования руководителей органов исполнительной власти.

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«Постановление трактует, что никакие решения по премированию Юрий Егорович и некий руководитель администрации главы не принимает. Понятно? Постановление принимает председатель Кабинета министров Чувашской Республики», — распылялся Васильев, заявив, что «глава республики никакого отношения к его премированию (Волкова) не имеет».

Премьер-министр Иван Моторин, до этого сидевший с застывшим и задумчивым лицом, оживился, слегка улыбнулся и стал наигрывать пальцами по столу, словно на рояле, выдавая свою бессловесную, но всем понятную арию… Васильев вошёл в раж. Он перевёл ответственность за установленные коэффициенты премирования на профильные министерства, которые согласовывают документы правительства и требовал от оппозиции записывать его слова, «потому что вы можете забыть».

Cap.ru Игорь Моляков

«Вы правду говорите, и к вам будет уважение. Начинаю понимать, почему рейтинг ваш падает», — говорил словно сам с собой Юрий Васильев. Остальные депутаты могли только позавидовать статусу Молякову, чей рейтинг замеряется и отслеживается администрацией.

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Он также проинформировал собравшихся о том, как главный оппозиционер Чувашии осмелился написать запрос по поводу того, за счёт каких средств на 9 мая был закуплен венок для возложения к Монументу Славы! Это демонстрирует степень уважения к тем людям, «которые отдали жизнь за то, чтобы он стал депутатом», пристыдил Васильев Молякова… А тот, видимо, судя по озвученному вопросу об уголовном деле экс-полпреда Леонида Волкова, своим запросом просто пытался понять, чем возложение гвоздик в Центральном музее Великой Отечественной войне на Поклонной горе (что в том числе инкриминируется Волкову) отличаются от правительственного венка на День Победы, если их источник один — бюджет, а не личная зарплата чиновников.

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«Мы всё равно ниже, чем наши соседи»

Масла подлил Владимир Михайлов, который в прошлом созыве был в стане оппозиции, а сейчас вошёл во фракцию единороссов. Он отметил «сырое финансово-экономическое обоснование» и «слабую подготовку» документа со стороны правительства: «Не было анализа, к чему приведёт, насколько повлияет».

«Это не малые предприятия, а крупные, которые имеют здание более 1 тыс. кв. метров. В основном это торговые объекты и объекты, которые сдаются в аренду», — бросился на защиту Минфина глава комитета Сергей Павлов, выразительно посмотрев на Михайлова — одного из самых богатых депутатов Госсовета, сдающего в аренду торговые площади в Новочебоксарске, втором по значимости и влиянию городе Чувашии.

Отметим, что ранее Михайлов выражал обеспокоенность повышением транспортного налога, но не на автомобили, а на яхты, призывая сохранить ставку на прежнем уровне и ссылаясь на то, что водного транспорта в Чувашии и так немного.

Уровень протеста ранее был продемонстрирован и на профильном комитете, где накануне обсуждали налоговую политику. Парламентарии, многие из которых имеют свой бизнес и кровную заинтересованность в вопросе, показали непривычно высокий уровень протестного голосования: на комитете «против» проголосовала половина присутствовавших депутатов — в результате на сессию законопроект вынесли только в первом чтении.

На сессии удивило выступление вице-спикер Альбины Егоровой, которая, защищая правительственный документ, фактически ударила по самой власти и «Единой России».

«Сегодня предостаточно торговых точек в республике. Когда встречаешься с населением, они спрашивают, где же рабочие места, почему развивается только торговля как бизнес», — отметила Егорова, фактически перечеркнув работу органов власти в Чувашии и заявления о сотнях, тысячах вновь созданных рабочих местах и новых предприятиях.

Последующая её фраза выглядела ещё более двусмысленной: «Даже поднимая (транспортный налог), мы всё равно остаёмся ниже, чем наши соседи в Приволжском федеральном округе».

Дискуссию свернули. Документ приняли в первом чтении. Его поддержали 32 депутата, девять парламентариев проголосовали против, воздержавшихся не было. Напомним, чувашский парламент сейчас насчитывает 43 депутатов: во фракции единороссов — 35 депутатов, коммунистов и либерал-демократов — по три человека, справороссов — двое.