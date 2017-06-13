Мюнхен, Германия, 13 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Мюнхене (Германия) на станции городской железной дороги «Унтерферинг» произошла стрельба. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, Deutsche Welle.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«В результате стрельбы на станции пригородного железнодорожного транспорта «Унтерферинг» утром во вторник, 13 июня, ранено несколько человек, — говорится в сообщении. — Женщина-полицейский получила тяжелые ранения».

По предварительным данным, сотрудники полиции по «горячим следам» задержали одного подозреваемого.

В настоящее время железнодорожный вокзал оцеплен. Подоплека случившегося пока неизвестна, однако стражи порядка уже исключили версию теракта.

Другой информации о происшествии пока нет.