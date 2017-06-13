Москва, 13 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» рассказал, что гордится двумя своими взрослыми дочерьми, у которых уже свои семьи и своя жизнь.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

По его словам, они не занимаются политикой или крупным бизнесом, из занятия — наука и образование. Он отметил, что играть с внуками ему удается редко.

«У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся», — ответил Путин на вопрос, есть ли у его дочерей мужья и видится ли он с ними.

«Я ими горжусь», — сказал Путин о детях.

Говоря о своих зятьях, Путин признался, что часто с ними дискутирует и мнения бывают разные.

«Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем», — ответил Путин

Напомним, 12 июня состоялась премьера документального фильма «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна. Лента была тепло встречена зрителями, однако сам автор подвергся критике со стороны СМИ.

Фильм представляет собой развернутое интервью, он снимался в течение двух лет, в его основу легли 12 интервью Путина.