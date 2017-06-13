Тюмень, 13 июня, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Тюмень поддержала всероссийский протест против недобросовестных страховщиков, якобы не обеспечивающих риски долевого строительства. Пикет с требованиями проверки страхователей «долевки» состоялся в сквере Комсомольском 12 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Волна протеста началась в Екатеринбурге 31 мая и перекинулась на Красноярск, Уфу и Нижний Новгород. Связана она якобы с желанием страховщиков ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО) переименовать свою компанию в ООО «Проминстрах». Причем к ноябрю 2016 года в РИНКО застраховались более 700 крупных застройщиков России. Главный момент, который волнует дольщиков: если застройщик не успевает по срокам строительства «долевки», затягивает их или скрывается от клиентов, то страховая компания выплачивает дольщикам компенсацию.

«Не секрет, что проблема обманутых дольщиков в стране давно приняла размеры, угрожающие национальной безопасности страны. На место застройщиков сегодня встали страховщики. По новому закону, страховая компания должна обеспечивать риски застройщика и защищать участников долевого строительства. Но в реальности ситуация оказалась вывернутой», — заявляют выступающие.

Протестующие ссылаются на данные Центробанка России, согласно которым, в 2016 году у РИНКО было обязательств на 560 млн рублей при резерве всего 180 млн. Они опасаются банкротства компании. «Строителям придется страховаться заново, что приведет к увеличению стоимости на квартиры!», — возмущаются пикетчики, прилагая соответствующие документы.

На данный момент они требуют проведения комплексных проверок всех страховых компаний — участников страхования рисков долевого строительства. Чтобы и без того «золотые» долевки не стали «платиновыми».

Кроме того, пикетчики потребовали перестрахования участников долевого строительства у компаний с подтвержденным рейтингом надежности».

Тем временем компания РИНКО, согласно сообщению на официальном сайте компании, передает страховой портфель по договорам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства другой компании — ООО «Проминстрах» — «в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности по данным видам страхования». То есть речь идет не переименовании РИНКО, а о передаче обязательств одной компании другой.

Отметим, в список страховщиков, соответствующих требованиям статьи 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иным нормативным актам Банка России, на сегодня входит 17 страховых компаний России. Причем ООО «Проминстрах» вошло в этот список в начале апреля 2017 года.

В компании «Проминстрах» ситуацию не комментируют, отвечая скупо, что в настоящее время компания находится в стадии принятия страхового портфеля от ООО «Региональная страховая компания». Передачу портфеля планируется осуществить в течение 2017 года.

В сообщении Банка России от 21 апреля отмечается, что ООО «Проминстрах» является надежным правоприемником страхового портфеля от ООО «Региональная страховая компания», удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности.

Кстати, наблюдатели пикета 12 июня в сквере Комсомольском отметили, что группа протеста была малочисленной и среди них отсутствовали сами участники долевого строительства. Протестующие молодые люди назвались «активными, неравнодушными гражданами».