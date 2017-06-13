Москва, 13 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Состояние здоровья солиста известной группы «Любэ», который сейчас находится в Тульской областной клинической больнице, врачи оценивают как стабильное, об этом сообщает сегодня, 13 июня, ТК «Звезда» со ссылкой на концертного директора группы «Любэ» Олега Головко.

Анастасии Федоренко Николай Расторгуев

«Все стабильно, остальная информация будет позже», — отметил Головко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, солисту группы «Любэ» стало плохо перед праздничным концертом в Туле, после чего его госпитализировали.

Напомним, Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года. В 1989 г. Расторгуев стал солистом группы «Любэ». В 1997 г. певцу присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

За свою карьеру певец снялся в нескольких фильмах, выпустил 19 альбомов и имеет множество наград и премий, среди которых Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета.