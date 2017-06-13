Киев, 13 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Необходимо изменить формат военных действий в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 13 июня «112 Украина».

СВ ДНР ИА Regnum Передача тел ВСУ. Морг. Донецк. ДНР. 2016

По его словам, боевые действия в Донбассе уже не могут быть вписаны Киевом в рамки «антитеррористической операции» и должны быть расширены до «нового формата».

«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — считает Турчинов.

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Он отметил, что применять ВСУ Киев может только в двух случаях — при антитеррористической операции и при объявлении войны. При этом, по мнению главы СНБО, расширение «антитеррористической операции в Донбассе до нового формата» полностью соответствует Минским соглашениям.

Турчинов также добавил, что соответствующий законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» будет в скором времени внесен на рассмотрение в Верховную раду.

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Напомним, гражданская война, развязанная Киевом и называемая им «антитеррористической операцией», длится на Украине уже третий год. В мае 2014 года жители Донбасса выразили свой протест против русофобской политики Киева, объявив о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого незаконное правительство Украины назвало своих граждан «террористами» и «сепаратистами» и послало регулярные войска для подавления протеста.