Постер фильма «Чёрная пантера»

Вашингтон, 13 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Это уже 18-я по счету картина, выпущенная в рамках киновселенной Marvel. Трейлер дает зрителям понять, что их ждет хороший фантастический боевик про очередного супергероя.

Сюжет фильма рассказывает про принца одной из африканских стран, которого зовут Т’Чалла. Его отца убили во время террористической атаки, которая была показана в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Страна Т’Чаллы обладает секретом изготовления оружия и доспехов из сверхпрочного материала вибраниум. Для того, чтобы защитить народ и государство, Т’Чалле в образе Черной пантеры придется бороться как с внутренними, так и с внешними врагами.

Роль супергероя исполнил Чедвик Боузман, известный зрителям по спортивной драме «42». Также в фильме снимались такие известные актеры актеры как: Майкл Б. Джордан, Данай Гурира, Дэниел Калуя, Анджела Бассетт, Люпита Нионго и Мартин Фримен. Режиссером картины стал Райан Куглер.

Ранее СМИ сообщали, что Чедвик Боузман подписал контракт на участие в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера». За свою кинокарьеру, начавшуюся в 2003 году, актер сыграл уже в более 20 фильмах.