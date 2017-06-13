Москва, 13 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Российская валюта отреагирует на решение Федеральной резервной службы США только в случае, если оно будет очень неожиданным для участников рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Повышение ставки ФРС США, так же, как и снижение ставки Центробанка РФ, уже заложены в цены, а значительное влияние возможно только в том случае, если рынок будет удивлен действиями и заявлениями регуляторов», — считает Люшин.

Между тем, по его словам, участники рынка все же предпочитают не делать резких движений в ожидании решений обоих регуляторов.

«Пока что рубль начал неделю с незначительного укрепления на фоне роста стоимости барреля нефти марки Brent почти на 0,6%, до 48,5 долларов за баррель», — отмечает Люшин.

По его словам, курс вблизи 57 рублей за доллар какое-то время будет основным.

«Но на фоне решений центральных банков рубль кратковременно может упасть в районе 58 за доллар, если не будет поддержан дорожающей нефтью», — предполагает Люшин.