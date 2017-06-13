«Повышение ставки ФРС не сможет обрушить рубль»
Москва, 13 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Российская валюта отреагирует на решение Федеральной резервной службы США только в случае, если оно будет очень неожиданным для участников рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.
«Повышение ставки ФРС США, так же, как и снижение ставки Центробанка РФ, уже заложены в цены, а значительное влияние возможно только в том случае, если рынок будет удивлен действиями и заявлениями регуляторов», — считает Люшин.
Между тем, по его словам, участники рынка все же предпочитают не делать резких движений в ожидании решений обоих регуляторов.
«Пока что рубль начал неделю с незначительного укрепления на фоне роста стоимости барреля нефти марки Brent почти на 0,6%, до 48,5 долларов за баррель», — отмечает Люшин.
По его словам, курс вблизи 57 рублей за доллар какое-то время будет основным.
«Но на фоне решений центральных банков рубль кратковременно может упасть в районе 58 за доллар, если не будет поддержан дорожающей нефтью», — предполагает Люшин.