Ярославль, 13 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле скульптура ученого кота не нарушала целостность объекта культурного значения «Усадьба Сорокина». Это следует из ответа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области градозащитнице Ольге Мазановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скульптура ученого кота в Ярославле до разгрома

В апреле в Ярославле мэрия города и Северная железная дорога установили скульптуру героя сказки Александра Пушкина кота ученого в парке около усадьбы Сорокина.

Сразу после установки памятника градозащитники обратились с письмом в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой проверить законность установки данного монумента. Место, где расположен памятник, входит в объект культурного наследия. Департамент провел внеплановое контрольное мероприятие, однако скульптуру кота на месте уже не застал. Его убрала Северная железная дорога после того, как вандалы изувечили кота: отбили ему нос, оторвали очки и поломали книги. Скульптура была сделана из пластика.

На основании фотографий, департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области пришел к выводу, что «факта угрозы причинения вреда объекту культурного наследия «Усадьба Сорокина середина XVIII — конец XIX веков, а также нарушение целостности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля XI — XVII веков», не установлено». Таким образом, кот имел право стоять в парке.

В ответе сказано, что на территории объекта можно вести хозяйственную деятельность, если она не нарушает сохранность объекта культурного наследия. На вопрос градозащитницы, не вредил ли памятник двухсотлетнему дубу, в департаменте ОКН сказали, что дерево не является составной частью усадьбы Сорокина и охране как памятник не подлежит.