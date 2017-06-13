Изувеченный вандалами ученый кот в Ярославле не вредил памятникам культуры
Ярославль, 13 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле скульптура ученого кота не нарушала целостность объекта культурного значения «Усадьба Сорокина». Это следует из ответа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области градозащитнице Ольге Мазановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В апреле в Ярославле мэрия города и Северная железная дорога установили скульптуру героя сказки Александра Пушкина кота ученого в парке около усадьбы Сорокина.
Сразу после установки памятника градозащитники обратились с письмом в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой проверить законность установки данного монумента. Место, где расположен памятник, входит в объект культурного наследия. Департамент провел внеплановое контрольное мероприятие, однако скульптуру кота на месте уже не застал. Его убрала Северная железная дорога после того, как вандалы изувечили кота: отбили ему нос, оторвали очки и поломали книги. Скульптура была сделана из пластика.
На основании фотографий, департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области пришел к выводу, что «факта угрозы причинения вреда объекту культурного наследия «Усадьба Сорокина середина XVIII — конец XIX веков, а также нарушение целостности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля XI — XVII веков», не установлено». Таким образом, кот имел право стоять в парке.
В ответе сказано, что на территории объекта можно вести хозяйственную деятельность, если она не нарушает сохранность объекта культурного наследия. На вопрос градозащитницы, не вредил ли памятник двухсотлетнему дубу, в департаменте ОКН сказали, что дерево не является составной частью усадьбы Сорокина и охране как памятник не подлежит.