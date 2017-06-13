Сыктывкар, 13 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В январе — марте 2017 года организациями жилищно-коммунального хозяйства Коми было предъявлено платежей населению на 5,4 миллиарда рублей, что на 5,3 процентов больше, чем годом ранее. Фактически население оплатило 4,5 миллиарда рублей или 83,5 процентов от предъявленных к оплате счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комистат.

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На конец марта дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 7,7 миллиарда рублей, из нее безнадежная — 159 миллионов рублей. Задолженность управляющих компаний и ТСЖ (ЖСК, ЖК, ТСН) Коми перед предприятиями за поставку топливно-энергетических ресурсов сложилась в размере 6,9 миллиарда рублей.

Организациям из бюджетов всех уровней поступило 913 миллионов рублей, из которых 111 миллионов рублей было направлено на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на услуги, и финансирование компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения (в 2,4 раза меньше уровня 1 квартала 2016 года).

Правом на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 226 тысяч человек, или каждый четвертый, проживающий в регионе. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 928 рублей (в январе-марте 2016 года — 911 рублей).

Как сообщают в пресс-службе Комистат, на конец марта жилищными субсидиями пользовались 19,8 тысячи семей, или 5,4 процента от их общего числа. В семьях, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проживало 32,9 тысячи человек, 54 процентов из которых имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.