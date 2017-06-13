Москва, 13 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект о компенсационном фонде дольщиков Госдума рассмотрит на заседании 14 июня в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, комитет по собственности рекомендовал нижней палате парламента принять правительственную инициативу в первом чтении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

Действующее законодательство предусматривает создание специального государственного компенсационного фонда, формируемого за счет обязательных отчислений застройщиков, размер которых не может превышать 1% от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.

Глава профильного комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») обратил внимание на то, что предлагаемая инициативой ставка 1,2% противоречит действующей редакции федерального закона №214-ФЗ, согласно которому в 2016 году была принята норма предельного размера обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства, и она составляет 1%, это также указано и в постановлении правительства от 7 декабря 2016 года.

«Сегодня в законопроекте прописана возможность вариативного подхода — то есть, для одних застройщиков будет один процент, для других — другой. Мы обращаем внимание на то, что этот механизм не должен стать в том числе барьером для участников рынка. Поэтому мы будем настаивать на том, что этот тариф должен быть стабильным. Если сейчас министерство предложило 1,2% на переходный период, значит, это должно быть постоянно 1,2% и должность стать одинаковым условием для всех», — сказал депутат.

В комитете видят много рисков в предложенном законопроекте.

«Мы не понимаем, как будут приниматься решения о том, кому эти средства направлять. Потому что мы видим, что сегодня в тексте есть положения о том, что кому-то это будет перечисляться на безвозмездной основе, кому-то это вообще пойдет в качестве благотворительного взноса. Мы не можем допустить, чтобы средства этого государственного фонда могли тратиться волюнтаристски. Поэтому мы должны будем обязательно добиваться того, чтобы в законе было максимально четко прописано, как хранятся деньги, куда они могут инвестироваться, и многое другое», — указал депутат.

Так, в комитете уверены, что принципы инвестирования этого фонда должны быть прописаны непосредственно в законе. Вопросы вызывает и правовая форма фонда.

«Есть серьезные проблемы, связанные непосредственно с формой, в которой будет создаваться фонд. Во-первых, уже есть постановление правительства о его создании в виде некоммерческой организации. Но наши эксперты обращают внимание, что он должен также иметь публично-правовые функции, и для этого есть другая форма — публично-правовая компания (ППК), где совсем иной, более строгий механизм управления и принятия решений. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность предоставления фонду именно статуса ППК. В этом случае в законе будет прописана и система управления, и принятия решений, это будет более защищенная конструкция», — отмечает парламентарий.

Также, по словам Николаева, есть вопросы, связанные с взаимодействием фонда с регионами.

«Фонд будет базироваться в Москве при АИЖК. Поэтому нам будет важно понять вопросы регионального взаимодействия. Пока министерство и правительство не предложили никаких механизмов работы фонда с застройщиками в регионах, их нужно будет обсуждать ко второму чтению», — заверил он.