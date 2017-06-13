Москва, 13 июня, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Российская Федерация не вмешивается в политические процессы, которые происходят в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в отрывке фильма Оливера Стоуна, распространенного телеканалом Showtime.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«Мы (власти РФ), в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, — сказал глава государства. — Это один из принципов нашей работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12−15 июня. Фильм основан на 12 интервью, снятых режиссером на протяжении двух лет.

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