Магас, 13 июня, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Ингушетии нет представителей секс-меньшинств. Их наличие традиционно для Европы, а на Кавказе и в России в целом из европейского только евроремонт. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Russia Today.

Kremlin.ru Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров

По словам ингушского лидера, тема соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества вообще неактуальна для России, и то, что ее последовательно поднимают один за другим политики на Западе, скорее всего, является специально надуманным.

«Когда избранный президент Франции задаёт нам эти вопросы на таком высоком уровне, и Ангела Меркель, которая, приехав в Москву, тоже задаёт эти вопросы <…> мне кажется, что это уже постановка. Для того чтобы каким-то образом поднять эту тему», — цитирует Евкурова RT.

Поскольку в Ингушетии представителей ЛГБТ нет, то и говорить о них незачем, отметил глава республики.

«Если у Европы есть свои ценности — они не сегодня зародились. <…> Я думаю, что ЛГБТ ещё тогда было. Это их традиционные вещи. Ни для Кавказа, ни для России, ни для славян в целом нет такого понятия», — заявил Евкуров, отметив при этом, что «надо понять, что мы никогда не будем европейцами, <…> у нас из европейского только евроремонт».

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Макрон будет следить за ситуацией с геями в Чечне вместе с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, тема преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне уже несколько месяцев не перестает волновать правозащитников и представителей политических кругов на Западе. Среди тех, кому оказалась небезразлична судьба геев в Чечне, были в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, новый президент Франции Эммануэль Макрон, которые высказали свою озабоченность ситуацией с геями на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

В самой Чечне наличие фактов притеснения представителей ЛГБТ-сообщества опровергли. Глава республики Рамзан Кадыров лично заверил в этом Владимира Путина. Так же, как и Евкуров, чеченский лидер заявил, что в Чечне некого притеснять, так как отсутствуют сами представители секс-меньшинств.

Напомним, тема преследования геев в Чечне всплыла после публикации в «Новой газете» информации о якобы задержаниях более 100 человек за их приверженность нетрадиционным сексуальным взглядам, при этом говорилось о трех убитых.