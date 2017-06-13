Вашингтон, 13 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Американские ученые заявили о том, что количество осадков в тропических регионах Земли будет увеличиваться в процессе глобального потепления. Материал об этом опубликован в журнале Nature Communications.

Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

По их мнению, в существующих климатических моделях неверно оценивается количество осадков, которые могут выпасть в будущем. Эти модели не учитывают сокращение над тропиками высотных облаков, которые принимают на себя тепло в атмосфере.

Под воздействием глобального потепления таких облаков становится меньше. При повышении температуры поверхности Земли происходят глобальные сдвиги воздушных потоков, приводящие к уменьшению количества высотных тропических облаков.

Такие воздушные потоки включают в себя широкую зону восходящего воздушного потока, сосредоточенного на экваторе. Наблюдения в течение последних 30−40 лет показывают, что по мере потепления климата эта зона сужается.

Ученые провели сравнение этих данных с другими климатическими моделями. Выяснилось, что большинство из них недооценивают темпы увеличения количества осадков на каждый градус потепления поверхности.

По мнению ученых, с помощью новых параметров они смогут усовершенствовать климатические модели.