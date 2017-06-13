Ростов, Ярославская область, 13 июня, 2017, 10:41 — ИА Регнум. 11 июня в селе Годеново Ростовского района Ярославской области была освящена копия православной святыни — Животворящего Креста Господня, выполненная для российской военной базы «Хмеймим» в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Крестный ход с копией Животворящего Креста в Годенове

Деревянный резной крест в Годенове — одна из самых известных святынь региона. По преданию он был явлен в 1423 году. Считается, что он обладает чудодейственной силой, к нему постоянно приезжают паломники.

Копию креста освятил епископ Переславский и Угличский Феодор. Крест отправят в храм Илии Пророка, расположенный на территории российской военной базы «Хмеймим» в Сирии.

«То, что храм на нашей военной базе теперь обретет эту святыню — чрезвычайно важно. Нашим ребятам, выполняющим свой долг далеко от Родины, будет легче и спокойнее на душе», — сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Освящение креста было приурочено к 20-летию подворья Никольского женского монастыря в Годеново, где и хранится святыня.