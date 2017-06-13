Украина: загранпаспорта жителям Крыма и Донбасса дадут после спецпроверки
Симферополь, 13 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Для оформления загранпаспорта нового образца украинские власти потребует от граждан с пропиской в Крыму и Донбассе дополнительный пакет документов. Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.
«Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», — сказал Полищук.
По его словам, для подтверждения личности помимо паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и старого загранпаспорта понадобится также либо свидетельство о рождении, либо военный билет, либо другие аналогичные документы.
«Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт», — подчеркнул чиновник.
Отметим, что граждане Украины могут въезжать без виз на территорию Евросоюза с 11 июня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что в ожидании введения безвизового режима с ЕС украинцы получают ежедневно по 20,5—21 тыс. биометрических загранпаспортов.
При этом президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести ограничения, которые не позволят жителям Донбасса и Крыма ездить без виз в Европу. В ответ на это глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли указывал, что Киев должен выдавать биометрические паспорта в том числе и жителям Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.