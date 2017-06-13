Симферополь, 13 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. 235 тысяч саженцев винограда, прибывших из Италии, не пропустили в Крым специалисты Управления Россельхознадзора. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 13 июня.

Волков Александр Николаевич. Сбор винограда. 1956

Как сообщается, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии саженцев было «выявлено опасное заболевание Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (= Xanthomonas ampelina Panagopoulos)». Выводы Россельхознадзора подтвердили и специалисты филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым, которые провели бактериологическую экспертизу.

«По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля заражённая подкарантинная продукция не была допущена в Крым и возвращена экспортирующей стороне», — сообщили в управлении.

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Производство винограда и виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства на полуострове. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2016 года, площадь виноградников на территории Республики Крым составляет 16 тыс. га, из них плодоносящие — 13 тыс. га. В среднем в Крыму производится от 90 до 100 тыс. тонн винограда в год.

На встрече крымских и итальянских предпринимателей в октябре 2016 года отмечалось, что у Крыма есть все возможности, чтобы выращивать виноград в нужных объёмах и производить вино с указанием его географического происхождения. Однако, как отметили на той же встрече представители ведущих крымских винодельческих предприятий, и саженцы, и оборудование, используемое на предприятиях — итальянские.