Мурманск, 13 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум.

Экологический взвод Северного флота направлен на арктический остров Котельный. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения займутся очисткой территории от скопившегося там с советских времен металлолома и другого мусора.

И. Буравин Арктика

«На остров Котельный также будут доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В 2017 году согласно заданию военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома».

Напомним, в 2016 году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тыс. бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за период с июня по сентябрь военнослужащими экологического подразделения было подготовлено к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых составил более 600 тонн. Контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены судами обеспечения и теплоходами для последующей утилизации на материк.

Добавим, работа по очистке арктического острова экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Тогда на Котельном находилось более 120 тысяч металлических 200-литровых бочек.