Рим, 13 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. «Лидер России начал операцию под кодовым названием «очарование». К ней уже примкнули Грилло, Сальвини и даже жесткий и честный Оливер Стоун», — пишет итальянский журнал L’Espresso.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путина в статье называют «забавным парнем», который без злоупотребления Twitter и Facebook («в России цензура и запреты даже в социальных сетях являются нормальной вещью») начал «операцию по трансформации своего дьявольского имиджа».

Также L’Espresso напоминает, что Италии необходимо внимательно следить за поведением российского президента. По разным причинам. Не только из-за глобальных сценариев. Но из-за сигналов, которые посылают Путину Беппе Грилло (лидер партии «Движение 5 звезд» — прим. ИА REGNUM ) и Маттео Сальвини (лидер партии «Лига Севера» — прим. ИА REGNUM ), «фанаты легендарного певца демократии — Путина». Со своей стороны, лидер России через своих министров дал знать, что также наблюдает за тем, что происходит в Италии.

Операция по изменению имиджа кажется успешной. Реакция мирового сообщества прямо пропорциональна прибытию Дональда Трампа, ведь, как отмечает автор статьи, использует слабость Трампа и его бесконечные промахи. Но в Италии также есть признаки «путинита», так издание называет «воспаление новой геополитики в международном контексте незавершенных работ, а именно — под гнетом неожиданных результатов выборов. Все стали кричать: «В Москву, в Москву!»

«И это не Чехов, но итальянские банкиры и предприниматели, такие как директор Pirelli Тронкети Провера, который ездит из Италии в Россию, или активный министр Карло Календа. Все к Путину, к Путину! — пишет L’Espresso. — Теперь все дороги ведут к Путину. Заморский путь для возможного импичмента начинается из Кремля».

В статье приводятся примеры силы обаяния президента России. Так, репортер Мегин Келли, одна из 100 самых влиятельных людей, по версии журнала Time, соринка в глазах Трампа из-за неуважительных вопросов, после интервью с Путиным, которое она записала в феврале для сети NBC, сообщила о разговоре, что президента России считают «приветливым, как морозильная камера», однако в личной беседе он приятный, вежливый и симпатичный.

В апреле президент Италии Серджио Маттарелла прибыл в Москву, Путин, «пунктуальный, как всегда (четыре часа задержки для Меркель)», принял его как брата. Автор статьи интересуется, дрожала ли рука Серджио Маттареллы, когда президент России долго держал его руку в своей, показывая «привязанность, льющуюся через край». А Оливер Стоун, который взял интервью для CBS, «почти мурлыкал, осыпая Путина комплиментами», «сенатор Маккарти точно перевернулся в могиле».

Вывод в статье таков: Путин популярен так же, как и папа Римский: «После нескольких лет путинофобии в высоких дипломатических кругах и среди аналитиков говорят, что сегодня политическими лидерами мира являются папа римский Франциск и он, Владимир, хотя резюме, цели и работодатели совсем разные у обоих».