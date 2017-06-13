Лондон, 13 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. «После того как консерваторы, выиграв выборы в парламент, тем не менее потеряли в палате общин абсолютное большинство, так необходимое для принятия жестких решений по будущим «торгам» с Евросоюзом, многие эксперты предрекали, что переговоры будут отложены из-за того, что Мэй придется договариваться с кем-то об образовании правительственной коалиции, — отмечает издание. — Похоже, что прогнозы эти не оправдываются. Лидер тори нашла общий язык с североирландскими юнионистами еще в выходные и вполне может сформировать правительство уже в ближайшие дни. А вот ЕС включил тормоза. По сведениям, полученным из высокоуровневых кругов Европейской комиссии, в Брюсселе намерены отложить начало переговоров на год».

Иван Шилов ИА REGNUM

Пока, правда, это решение не объявлено, а в неофициальной трактовке оно выглядит так: «Если Тереза Мэй не согласится на поэтапные переговоры, мы возьмем тайм-аут на 12 месяцев для выработки новой стратегии и руководящих принципов процесса дискуссии».

Складывается впечатление, что недавнее заявление экспертов The Financial Times, что «итоги британских выборов пугают Брюссель», имело под собой серьезные основания. В ЕС не уверены, что переговорщик от Сообщества Мишель Барнье способен будет работать одинаково успешно сразу по двум темам: обсуждать условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и дискутировать условия новых торговых отношений сторон.

В Брюсселе вообще порядок событий видят таким: сначала утвердить законопроект о разводе, затем — обсуждение прав граждан (британских, проживающих в странах ЕС и евросоюзных, живущих на Альбионе), потом — решить вопрос о границе с Ирландией, и только после всего этого обсуждать, как будет вестись торговля в новом формате.

По мнению издания, «Жан-Клод Юнкер, написавший у себя в твиттере после обнародования результатов британских выборов язвительное «я не знаю, когда начнутся переговоры о разводе, но я знаю, чем они должны закончиться», поспешил.

«Позиция Лондона по дате начала переговоров не изменилась, а вот в Брюсселе уже не уверены, что закончится брексит так, как они рассчитывали», — резюмирует Independent.