Екатеринбург, 13 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в центре города прошли празднования «Дня России» организованные областными и городскими властями. В мероприятиях приняло участие более 2500 тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга Представители власти на празднике в Екатеринбурге

В праздновании Дня России участвовал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

«Это главный праздник для граждан нашей страны, для всех тех, кто делами доказал свою преданность и любовь к Родине. Об этом глава региона Евгений Куйвашев сказал 12 июня в ходе участия в торжественных мероприятиях», — сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Глава региона также принял участие в торжественном вручении флагов военно-патриотическим организациям. В этот же день Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Борису Ельцину.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга Хором славим Россию в Екатеринбурге

Также в Историческом сквере Екатеринбурга прошла акция «Хором славим Россию и город», в которой приняли участие более 50 профессиональных, любительских, студенческих, детских, ветеранских, академических и народных хоровых коллективов. Там же прошло шествие «Марша гражданских активистов».

В этот же день масштабная праздничная программа была организована в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. В ЦПКиО, помимо большого концерта лучших творческих коллективов Екатеринбурга, подготовлена и детская развлекательная программа.

Отметим, что 12 июня в Музее советского быта «Сделано в СССР» была представлена выставка «История ельцинизма», которую организовали представители свердловского отделения движения «Суть времени». Организаторы мероприятия не считают 12 июня праздничным днём, так как, по их мнению, события, которые произошли в этот день, создали предпосылки для последующего развала СССР.

Артемий Брусницын Аншлаг на выставке о 90-х

«В этот день в 1990 году была принята декларация независимости РСФСР, что весьма странно, так как СССР — это, по сути, большая Россия. Спустя год, в 1991 году, в этот день президентом РСФСР стал Борис Ельцин, который впоследствии стал одним из трёх лидеров республик, которые подписали «Беловежские соглашения», означавшие прекращение существования Союза ССР. Наша выставка рассказывает о событиях, которые произошли в России после краха СССР. О грабительской приватизации, об обнищании народа страны, о расцвете бандитизма в 90-е годы, и о многих других событиях конца ХХ века. Многие посетители, с которыми нам довелось пообщаться, солидарны с нами в том, что ничего «праздничного» в этот день не испытывают. Также посмотреть экспозицию пришло много молодёжи, всего в течение дня музей посетило несколько сотен горожан», — сообщил организатор мероприятия.

Артемий Брусницын Узнать историю 90-х пришло много молодёжи

Также в музее была представлена сделанная ещё в 2011 году выставка «20 лет без СССР». На ней представлены брошенные и разрушенные предприятия, социальные учреждения, объекты инфраструктуры на территории бывших республик СССР и России за 20 лет независимости.

Артемий Брусницын Выставка истрия ельцинизма в Екатеринбурге

Напомним, что 12 июня стало праздничным днём в 1992 году. С тех пор популярность праздника среди жителей России не растёт. По данным социологического института «Левада-центр» в течение 25 лет на вопрос, «Какие из праздников для Вас самые важные?» День России отмечают как важный праздник 2−3% граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы выставки «История ельцинизма» намеревались провести мероприятие неподалёку от «Ельцин-центра». Однако получить согласование пикета-выставки так и не удалось. В региональном министерстве общественной безопасности сослались на то, что центральные городские площадки были зарезервированы администрацией города для проведения других публичных мероприятий.