Вашингтон, 13 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Ученые из США рассказали, что сыр может положительным образом воздействовать на человеческий слух. Об этом 13 июня сообщает «Рен-ТВ».

zalazaksunca Сыр

Исследователи изучили его свойства сыра и пришли к выводу, что его помощью можно проводить профилактику и лечение заболеваний, приводящих к глухоте.

Ученые выявили в сыре наличие аминокислоты «метионин», которая способна защищать от повреждений нервные волокна.

Отмечается, что результатами исследования заинтересовались в армии США. Интерес представляет, в частности, лечение военнослужащих после оглушительных взрывов.

Метионин — аминокислота, растворимая в воде, входит в число незаменимых аминокислот. Содержится во многих белках и пептидах.