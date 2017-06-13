Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 13 июня, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Пуэрто-Рико с 12 июня предпринимает первые шаги в направлении полного вхождения острова в состав США при поддержке большинства голосов населения, полученных в ходе всенародного референдума, сообщает El Periódico.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико и США

Представитель правительства Пуэрто-Рико в Конгрессе США Дженниффер Гонcалеc 13 июня заявила, что поддержка 97% избирателей присоединения к Соединенным Штатам является лучшим поводом для того, чтобы в столице США начали принимать всерьез цели правящей правоцентристской Новой прогрессивной партии Пуэрто-Рико.

Между тем, оппозиция, которая во время кампании призывала своих сторонников бойкотировать референдум за то, что правительство не согласовало с ней формулировки вопросов, выставляемых на референдум, напоминает, что явка избирателей составила только 22,9%, что в их глаза дискредитирует плебисцит.

При этом ни правительство США, ни Конгресс США официально не выразило никаких комментариев по поводу референдума в Пуэрто-Рико, несмотря на то, что Конгресс США является высшей властью на этой карибской территории с чуть более 3,5 миллионным населением после испано-американской войны 1898 года.

Гонсалес, член Конгресса от Пуэрто-Рико без права голоса в Палате представителей, говорит, что 97% голосов за присоединение к США являются четким мандатом от народа Пуэрто-Рико властям США принять в свой состав 51-й штат.

«За прошедшую неделю многие из моих коллег в Конгрессе заявили, что они будут уважать и поддерживать волю американских граждан, проживающих на территории Пуэрто-Рико, выраженную на референдуме», — заявила Гонсалес.

Гонсалес также заявила о стратегии достижения цели, в которой результаты референдума должны создать такую обстановку в Вашингтоне в пользу присоединения, чтобы оказать давление на Конгресс.

Относительно низкой явки избирателей, она отметила, что это «демократия проголосовавших».

Кроме того, официальные власти Пуэрто-Рико неоднократно повторяли в ходе кампании, что референдум имеет поддержку со стороны властей США, которые, с их точки зрения, его одобрили присутствием наблюдателей от Соединенных Штатов.

Однако оппозиция опровергает это, заявляя, что референдум был бесполезен, а единственным признаком одобрения со стороны США стали 2,5 миллиона, выделенных на проведение референдума в последнем бюджете правительства Барака Обамы.

Напомним, что в 2012 году в Пуэрто-Рико состоялся аналогичный референдум о политическом статусе «неинкорпорированной организованной территории», находящейся в зависимости от США, однако не являющейся их неотъемлемой частью и с ограниченным распространением Конституции США.

На втором этапе референдума 2012 года, где определялось политическое устройство страны, за превращение Пуэрто-Рико в 51-й штат США проголосовало 65% принявших участие в референдуме, 31% проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США. И только 4% поддержали полную независимость территории.