Москва, 13 июня, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По ее словам, дело возбуждено в связи с расследованием нападения на генконсульство России во Львове в 2016 году и надругательства над российским флагом.

«Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк», — сказала Петренко.

По версии следствия, Парасюк 9 марта 2016 года склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. Доказательства этого получены следствием.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».

«Подобные действия чётко иллюстрируют образ этого представителя власти. И остаётся только догадываться, какие законопроекты может поддержать или предложить такой «законодатель», — заявили в СК РФ.

Напомним, во Львове 9 марта 2016 года депутат Парасюк во время митинга сорвал со здания российского генконсульства флаг России. Этот флаг был сожжен участниками акции.