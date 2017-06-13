Ростов-на-Дону, 13 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Тысячи горожан и гостей Ростова-на-Дону широко отпраздновали День России. Праздничный концерт и фейерверк в столице юга России предварил молодежный флэшмоб «Мы — граждане России». Десятки молодых людей, в том числе школьники, студенты, кадеты, пронесли по улицам города-миллионника российский триколор площадью 1 350 кв. м. Тем самым донская столица победила в негласной номинации на самый большой размер флага РФ, передает ИА REGNUM 13 июня.

Rostov-gorod.ru Российский флаг пронесли по улицам Ростова-на-Дону

Для сравнения: в День России у подножия Монумента Победы в Москве был развернут флаг размером 1 014 кв. м.

Rostov-gorod.ru Триколор развернули в Ростове-на-Дону

В южной столице флаг пронесли по главной улице областного центра — Большой Садовой — от Покровского сквера до Театральной площади. По окончании флешимоба участники исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра.

«Этой молодежной акцией мы выражаем уважение к флагу, как одному из главных символов нашего государства. Проект собрал около тысячи человек. Много желающих становились в строй во время движения колоны. Это проект, который объединяет жителей Дона в любви к своей Родине», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Также в этот день на Дону волонтеры раздали свыше 10 тыс. ленточек — мини-копий российского флага.

Rostov-gorod.ru Триколор длиною 300 метров пронесли школьники, студенты, кадеты

Ранее по теме: Вручение паспортов, марафон и 300-метровый триколор: День России на Дону

Затем на Театральной площади состоялся вечерний концерт. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы, подготовившие вокальные и хореографические номера. Настоящим подарком для ростовчан стало выступление звезды российской эстрады, заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.

Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону поспорил о размере флага

В завершение праздника ночное небо озарил красочный салют в честь Дня России.