Токио, 13 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Японии почти 600 человек были госпитализированы с диагнозом «тепловой удар» за период с 5 по 11 июня. Об этом 13 июня сообщает главное пожарное управление страны.

Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. 2007. Великобритания, США Пекло

В указанный период в Японии не было зафиксировано резких скачков температуры, потому количество пострадавших заметно сократилось по сравнению с предыдущей неделей. Тогда, с 29 мая по 4 июня, в больницах оказались 1086 человек.

Отмечается, что в Японии наступил период «сливовых дождей», совпадающий по времени с созреванием сливы. С ним связывают сокращение числа пострадавших из-за жары.

Почти 200 человек из числа доставленных в больницы оставлены в медучреждениях на различные сроки. Доля людей старшего поколения (старше 65 лет) среди пострадавших составляет 43,5%.