Красноярск, 13 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Случай с ребенком из Иланского района Красноярского края, которого изъяли у бабушки после звонка «анонимных соседей» в полицию, это типичное проявление ювенальной юстицию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель краевого отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Андрей Никитин.

ИА REGNUM РВС

По его словам, материалы по этому случаю РВС официально направляло в Законодательное собрание Красноярского края на имя председателя Александра Усса и депутата Владислава Зырянова.

Напомним, об этом вопиющем случае Зырянов рассказал на седьмом заседании III сессии краевого парламента. В Иланском районе бабушка одна воспитывала внука. Она сломала бедро, осталась без работы и была вынуждена попросить социальной помощи. Женщина получила её с большим трудом, но вскоре произошла ужасная вещь. Некие «анонимные соседи» позвонили в полицию и рассказали, что в квартире бабушки распивают алкоголь, а ребенка нет дома. В итоге мальчика поместили в социальный приют, органы опеки обратились в суд. Различные экспертизы и опросы свидетелей не подтвердили асоциальное поведение бабушки, но, несмотря на это, ребенок до сих пор находится в казенном учреждении.

Между тем детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова, присутствовавшая на заседании, считает, что речи о ювенальной юстиции «в западном понимании» пока не идет.

«Я могу согласиться с детским омбудсменом Красноярского края Ириной Мирошниковой в том, что формально ювенальной юстиции в западном понимании, как окончательно оформившейся законодательно и жёстко построенной системы, в России пока ещё нет. Но это пока. И драматизм ситуации в том, что очень многие люди, которые занимаются проблемой семьи и детства на местах, просто не верят в возможность построения такой бесчеловечной системы у нас в России. Такой системы, которая будет игнорировать традиционные для нас представления, что в семье основой отношений является любовь, а не право. И которая в конечном итоге добьёт семью», — считает Андрей Никитин.

По его мнению, многим профессионалам, «которые сохранили человеческое отношение к людям (часто вопреки обстоятельствам), трудно поверить в реальность создания разрушительной для семьи системы на государственном уровне»: «Это такой определенный защитный механизм, который мешает им увидеть всю картину, осознать масштаб и системность происходящего. Я убежден, что защищать семью мы должны вместе с ними, а для этого нам нужно научиться, прежде всего, слышать друг друга».

«Да, на сегодняшний день система ювенальной юстиции у нас не оформлена полноценно, но она ползучим образом проникает во все поры общественного и государственного устройства, институтов, работающих с семьёй. Она переформатирует сознание. В этом году заканчивается национальная стратегия действий в интересах детей 2012−2017, «ювенальные» последствия которой необходимо проанализировать. Намечено «Десятилетие детства» — каким оно будет? В области семейной политики в России сейчас предельно острый момент, когда определяется будущее самого института семьи как фундамента общества, государства. Остановить «ювенального монстра» можно только совместными усилиями, если общественники и профессионалы смогут понять друг друга и договориться», — подытожил Андрей Никитин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на сессии краевого парламента прозвучала тревожная информация о том, что в Красноярском крае по-прежнему фиксируется ежегодное увеличение численности людей, лишенных родительских прав. В то же время количества случаев восстановления родителей в своих правах снижается.

По словам Ирины Мирошниковой, происходящее — «тревожный звонок, сигнализирующий о недостатках в работе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и в организации комплексной работы с ними на ранних стадиях кризиса».

Ежегодно растет количество жалоб граждан на работу органов опеки и попечительства, что говорит об отсутствии в крае единых подходов и требований к деятельности этой структуры. Люди возмущаются непрофессионализмом, отсутствием индивидуального подхода, волокитой, безразличием, а порой и грубостью сотрудников.

В 2016 году аппарат уполномоченного рассмотрел 845 обращений.

Напомним также, большой общественный резонанс вызвало заявление детского омбудсмена России Анны Кузнецовой о том, что в России выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей. По сути, она заявила, что опасность ювенальных технологий отсутствует, а различные родительские организации, заявляющие об обратном, «накручивают».

Читайте также: Красноярцы выступили против «ювенального реванша»

29 и 30 мая возле приемной президента РФ в Красноярском крае состоялись пикеты против действий Кузнецовой. Представители РВС считают, что новую десятилетнюю стратегию «в интересах детей» необходимо обсудить с общественностью, прежде чем принимать.