Нью-Йорк, США, 13 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Власти США арестовали заместителя генерального консула Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммеда Шахельдул Ислама по подозрению в торговле людьми, говорится в сообщении прокуратуры нью-йоркского района Куинс.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Также дипломату предъявлены обвинения в применении физической силы и угроз по отношению к работавшему на него человеку. Уточняется. что пострадавший Мохаммед Амин отказался платить Исламу деньги за оказываемые услуги.

По словам прокурора Куинса Ричарда Брауна, Ислам содействовал незаконной перевозке своей жертвы на территорию США. Он забрал у мужчины паспорт и заставил его бесплатно работать по 18 часов в день и периодически избивал.

45-летний дипломат также угрожал своей жертве депортацией и убийством членов его семьи. В Нью-Йорк Мохаммед Амин был доставлен в период с 2012 по 2013 год.

В прокуратуре уточнили, что у Ислама ограниченный дипломатический иммунитет. Если суд, начало которого назначено на 28 июня, признает дипломата виновным, ему грозит наказание в 15 лет тюрьмы.