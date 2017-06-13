Вступление Украины в ЕС: «Евросоюз не будет снисходительным»
Киев, 13 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Опыт Хорватии по вступлению в ЕС и НАТО будет изучать Украина, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 13 июня пресс-служба правительства Украины.
По его словам, для Киева опыт Загреба имеет большое значение, поскольку «Хорватии пришлось выполнить гораздо более строгие требования, чем ее предшественникам» при получении членства в ЕС.
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«Не думаю, что Евросоюз будет более снисходительным к Украине, скорее наоборот», — уточнил глава правительства.
Гройсман также добавил, что сегодня Киев «настойчиво выполняет домашние задания» Евросоюза, проводя реформы в социальной и экономической сфере государства, а также в законодательстве.
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Напомним, ранее посол ЕС на Украине Хьюго Мингарелли заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз «не стоит на повестке дня» и вряд ли его «подымут». Посол также добавил, что Евросоюз готов помогать Киеву развиваться — проводить реформы, осуществлять процесс децентрализации, модернизировать экономику.