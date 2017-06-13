Киев, 13 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Опыт Хорватии по вступлению в ЕС и НАТО будет изучать Украина, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 13 июня пресс-служба правительства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По его словам, для Киева опыт Загреба имеет большое значение, поскольку «Хорватии пришлось выполнить гораздо более строгие требования, чем ее предшественникам» при получении членства в ЕС.

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«Не думаю, что Евросоюз будет более снисходительным к Украине, скорее наоборот», — уточнил глава правительства.

Гройсман также добавил, что сегодня Киев «настойчиво выполняет домашние задания» Евросоюза, проводя реформы в социальной и экономической сфере государства, а также в законодательстве.

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Напомним, ранее посол ЕС на Украине Хьюго Мингарелли заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз «не стоит на повестке дня» и вряд ли его «подымут». Посол также добавил, что Евросоюз готов помогать Киеву развиваться — проводить реформы, осуществлять процесс децентрализации, модернизировать экономику.