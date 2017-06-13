Якутск, 13 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Читайте также: Приморцы Путину: надбавки к пенсиям, мизерные зарплаты и аукционы на землю

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

«Мы есть, услышьте нас, пожалуйста! — обратилась к главе государства инвалид из города Ленск Тамара Кирилловна. — Наш деревянный дом из двенадцати квартир дважды затоплялся полностью. И, наконец, был признан непригодным для проживания и подлежал сносу. Но через некоторое время решение изменилось. Был сделан косметический ремонт. Положили черновой пол из сырых досок, обшили непросушенный дом вагонкой и оставили благополучно гнить. Затем заселили людей. Все эти годы живем и мерзнем, горячая вода только зимой. Балки под полом сгнили, полы в квартирах проваливаются, гнилые стены промерзают, штукатурка не держится. Крыша течет. Весна, осень, лето — нам и помыться негде, вода ледяная, приходится греть кипятильниками. Поэтому за электроэнергию и с пенсии пенсионера большая часть уходит на оплату. Приходится экономить на продуктах, а цены у нас космические. Обещали включить наш дом в программу «ветхого» жилья. А воз и ныне там! Как видно, городским властям мы не нужны. Мы ведь простые люди, рабочие, пенсионеры, инвалиды. Так и останемся жить в простой деревяшке».

«Когда в Якутске построят мост? — спрашивает другой якутянин. — Я живу в Республике Саха (Якутия), она, как вы знаете, очень большая, и, как вы знаете, наша самая большая проблема — строительство моста через реку Лену. У нас нет сообщения между городами кроме как переправа (зимняя и летняя) через реку, которая стоит бешеных денег! (По 2000 в одну сторону с человека)».

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Жительница региона также рассказала президенту о том, что они с мужем воспитывают троих несовершеннолетних детей, младшему из которых 2 года и он инвалид (ДЦП).

«Выплачиваем ипотеку, в собственности ничего не имеем. Ни под одну программу в РС (Я) по жилью не подходим, так как возраст за 40 лет, и доход семейный ниже прожиточного минимума. Наш банк не входит в Федеральную программу по списанию основного долга по ипотеке. Мы очень надеялись на субсидию на улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих, но с 01.01.14 г. она приостановлена в ФБ, и также у нас в республике. И с этого же периода не индексируется заработная плата. Когда ждать разморозки данной программы? Или как не оказаться на улице?» — спрашивает у президента якутянка.

Из республики Владимиру Путину также жалуются на то, что в столице региона Якутске вместо обещанного хорошего приюта построили «усыпалку» для животных: «Животных там убивают как и когда хотят. Творится полный беспредел… Как это остановить?»

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Другой вопрос касается посёлка Депутатский. Его житель рассказал главе государства о том, что раньше, когда там функционировал ГОК, этот населённый пункт был городом с населением 19−20 тыс. жителей, «и все жили и работали».

«Уникальное месторождение: олова, вольфрама. А сейчас— 3 тыс. жителей, вместе с детьми и пенсионерами. Вы, Владимир Владимирович, как-то заинтересовались этим вопросом, но почему-то «а воз и ныне там». Этот вопрос волнует десятки тысяч людей», — сообщил якутянин президенту.

Ещё житель региона спрашивает, когда его бабушке, ветерану тыла, которой 84 года, дадут земельный участок. «10 лет ждет в ЛЬГОТНОЙ путинской очереди…»

Из Якутска также поступил вопрос о качестве водопроводной воды: «Когда из крана будет течь чистая вода? Каждую весну и осень в Якутске из крана течёт не вода, а буквально грязь. Когда этому придёт конец?»

Как сообщало ИА REGNUM, одним из самых популярных на сайте, куда поступают вопросы для «Прямой линии» с президентом, стал вопрос дороговизны авиабилетов.

«Если билеты на самолёт из европейской части России более-менее доступны, то билеты обратно, например, из Хабаровска или Владивостока, стоят целое состояние. В итоге путешествия по России так и остаются несбыточной мечтой для среднего класса», — написали главе государства дальневосточники.