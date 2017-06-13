Минск, 13 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в заседании Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Министерство обороны Российской Федерации С.К.Шойгу

Руководители оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана рассмотрят вопросы, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности.

Также будут рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы ОДКБ. Всего в проект повестки дня заседания СМО включено 12 вопросов.

Возглавит заседание министр обороны Белоруссии Андрей Равков, поскольку республика с октября 2016 года председательствует в ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Белоруссии проходит тактическое учение «Славянское братство-2017», которое началось 6 июня на полигоне Брестский. В учениях участвуют более 1 тыс. военнослужащих России, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Активная фаза маневров завершится 14 июня.

Напомним, договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. Через десять лет, 14 мая 2002 года, Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса.