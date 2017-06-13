Екатеринбург, 13 июня, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Свердловский областной суд не принял жалобы двух жительниц Североуральска, которые подали иск на турфирму за испорченный отдых: в отеле, где они остановились, не работали по ночам бары, а море было холодным, пишет «Российская газета».

Холодное море

Тур был приобретен в Египет в ноябре 2015 года, однако они не смогли вылететь после теракта на борту российского самолета в небе над Синайским полуостровом. Клиентки переоформили тур на Турцию и вылетели на отдых.

В море женщины так и не искупались: было уже холодно. Кроме того, их отель был не готов к приему гостей — в нем проходила санитарная обработка, ресторан не работал первые три дня, а единственный бар закрывался в 23:30.

Вернувшись в Североуральск, туристки подали в суд на фирму, потребовав расторгнуть договор и вернуть им стоимость путевок, а также выплатить компенсацию морального вреда и штраф. Турагент подал встречный иск, в котором просил взыскать с одной из клиенток недоплаченную по договору сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Суд не принял иск, поскольку посчитал, что женщины должны были представлять разницу температур в данное время года в Египте и Турции. Кроме того, в ходе путешествия претензии предъявлены не были.

Свердловский областной суд пришел к выводу о том, что претензии истцов нельзя отнести к правовому термину «недостаток услуги», так как они отражают собой лишь субъективное мнение. В иске туристам отказано, кроме того, с них взысканы требуемые туроператором денежные средства, в том числе судебные расходы.