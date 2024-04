Вашингтон, 13 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Экс-глава ФБР Джеймс Коми «слил» журналистам The New York Times содержание своего разговора с президентом США Дональдом Трампом с целью начать процесс отстранения главы Белого дома от власти, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению автора, целью вашингтонских элит является свержение Трампа посредством государственного переворота, поддерживаемого СМИ. Коми отдал информацию о беседе с Трампом в СМИ для того, чтобы добиться назначения спецпрокурора, который бы и осуществлял отстранение Трампа от власти.

Коми хотел, чтобы специальный прокурор занимался Трампом, несмотря на то, что расследование его ведомства установило, что Трамп не виновен в сговоре с Кремлем, якобы взломавшим Национальный комитет Демократической партии (НДКП).

Ложь Коми была направлена на то, чтобы использовать полицейские полномочия государства для свержения президента, и, фактически, ему это удалось: был назначен спецпрокурор, обладающий широкими полномочиями по преследованию Трампа, друг и предшественник Коми в ФБР Роберт Мюллер.

Читайте также: Первые планы Трампа: Встреча с Путиным и отмена санкций

Сложно вспомнить, пишет автор, когда из правительства США было столько же утечек информации, направленных на подрыв главы государства — речь идет, в частности, и об утечках конфиденциальных и секретных документов.

Информация «сливается» из считающихся надежными следственных и разведывательных ведомств правительства США, а СМИ покрывают тех, кто нарушает закон.

Трамп, отмечает автор, добился много с момента прихода в Белый дом, однако его враги в СМИ и их союзники в глубоком государстве превратили его президентство в кошмар. Также они намерены довести дело до конца — отстранить его от власти.