Чебоксары, 13 июня, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают разбираться с некачественным медицинским кислородом, поступившим в детскую больницу и вызвавшим сбои в работе оборудования во время операции. При вскрытии баллонов выяснилось, что они «ржавые, на дне обнаружен осадок из пыли», «почувствовался резкий запах агрессивных газов, промышленных газов». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета республики глава комитета Вячеслав Рафинов, озвучивая ответы на депутатские запросы.

piratafilms Больничная палата

Вопрос поставки опасного кислорода обсуждается уже вторую сессию подряд с подачи оппозиции. После разразившегося скандала, когда во время операции выяснилось, что кислород опасен, и в результате было отключено медицинское оборудование, правоохранительные органы завели уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается. Дело подхватил депутатский корпус, профильный комитет направил запросы в ряд инстанций — прокуратуру и Минздрав Чувашии, детскую республиканскую больницу. На очередной сессии глава комитета Вячеслав Рафинов озвучил ответы.

«Все дали ответы. Если очень кратко сказать, то конкурсные процедуры по закупке кислорода проведены без нарушений. Медицинская организация — в данном случае детская республиканская больница — не могла не принимать кислород, где написано, что кислород медицинский, и внешне баллон дефектов не имеет. В то же время после проведения прокурорской проверки, после проведения независимой экспертизы — специалистами ООО «Технические газы» города Ижевска — представленная на экспертизу тара — кислородные баллоны — показала, что не может использоваться под баллоны с маркировкой «Кислород медицинский». По результатам вскрытия баллонов выявлено, что все баллоны изнутри ржавые, на дне обнаружен осадок из пыли, окалины, ржавчины. При вскрытии баллонов почувствовался резкий запах агрессивных газов, промышленных газов. Состояние вентилей указывает на то, что ранее баллоны использовались в том числе как углекислотные. Самое основное нарушение — это. И благодаря квалифицированным, компетентным действиям медицинских работников, благодаря тому, что оборудование, используемое в детском реанимационном отделении качественное и чувствительное, эти примеси, прежде всего, физические примеси, были обнаружены и оборудование остановилось, дало знать, что имеются недостатки в системе. Никто из детей не пострадал в этой детской республиканской больнице. В то же время детская республиканская больница подала иск в суд на взыскание ущерба за счёт поставленного им некачественного кислорода», — сообщил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Устанавливаются лица, причастные к поставке продукции. По информации регионального СУСК, использование «фальсифицированного медицинского газообразного кислорода в ночь с 15 на 16 февраля 2017 года вызвало сбои в работе медицинского оборудования». Это произошло во время операции в детской больнице. Следствие полагает, что некачественный кислород был поставлен в 30 учреждений республики.

Ранее координатор проекта «За честные закупки» регионального отделения ОНФ, лидер чувашского отделения партии их «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечал, что объемы закупки были «весьма существенными: более 13 тысяч баллонов газообразного кислорода, свыше 400 тонн жидкого в год». По данным Солдатова, контракт оценивался почти в 20 млн рублей, поставки шли от производителя в Татарии, а тендер выиграл единственный поставщик — одна из чебоксарских компаний.

«В конкурсных документах был указан производитель из Магнитогорска. И выглядело это очень странно, так как рынок медицинского кислорода в силу его специфичности давно уже поделен между производителями», — отмечал «фронтовик».