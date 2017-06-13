Лондон, 13 июня, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Известный ученый профессор сэр Дэвид Кинг назвал автомобили ящиками, накапливающими токсичные газы, он предложил родителям отправлять детей в школу пешком, сообщила 12 июня газета Daily Mail.

Huffingtonpost.co.uk Дети в автомобиле

С точки зрения ученого, который ранее консультировал правительство Великобритании по вопросам изменения климата, дети наиболее уязвимы к воздействию токсических веществ, так как их организм находится в стадии развития.

Он считает, что нынешние автомобили практически не дают защиты от воздействия вредных газов, в то время как ходьба признана полезной для укрепления здоровья.

«Вы можете ездить и на более чистом автомобиле, но ваши дети сидят в ящике, собирающем токсичные выбросы всех транспортных средств, которые находятся вокруг вас», — сказал Кинг, — «самое лучшее для нашего здоровья — отказаться от использования машин».

Профессор считает, что если бы водители знали о том вреде, который они наносят своим детям, когда сажают их в автомобиль, то они бы два раза подумали о том, что делают.

Издание напоминает, что высказывание ученого появилось после того, как недавно были обнародованы результаты исследований, которые сообщили — развитие мозга детей замедляется в том случае, если они проживают на территории с высоким уровнем загрязнения воздуха.