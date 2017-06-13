Волгоград, 13 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В Волгограде тысячи гостей и жителей города отпраздновали День России. Акции, концерты, посвященные главному национальному празднику, прошли во всех районах областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Volgadmin.ru Путешествие по России

Торжества начались с церемонии вручения паспортов отличившимся школьникам Волгограда, которая прошла в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Volgadmin.ru Вручение паспортов

А на главной аллее города с самого утра гостей встречал праздник национальных культур. Расположившись на Аллее Героев, члены национальных диаспор организовали настоящие этнические уголки, где все желающие смогли познакомиться поближе с особенностями народных обычаев. Каждая национальная община презентовала особенности быта своего народа — блюда национальной кухни, изделия традиционных народных промыслов, выставки национальных костюмов, предметов быта и народного творчества. В этом году участники праздника постарались сделать свои экспозиции интерактивными: горожане учились метать стрелы, примеряли национальные костюмы и танцевали под задорные казачьи песни.

Volgadmin.ru Праздник национальных культур

Международный праздник продолжился парадом, в котором приняли участие около 800 человек — представителей общественных объединений татар, украинцев, армян, таджиков, дагестанцев, греков, евреев, поляков, азербайджанцев и других народов и народностей, проживающих на территории Волгограда и области.

Состоялись 12 июня и состязания по автозвуку и тюнингу для автолюбителей, а для молодежи была организована акция «Россия! Молодость! Мечта!». С главной площади Волгограда впервые был дан старт «Военному ралли», организованному в рамках Всеармейских международных игр «АРМИ-2017». В гонку по маршруту «Волгоград — Астрахань — Элиста — Волгоград» отправились шесть команд четырёх военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск на 21 автомобиле.

Выразили свою любовь России горожане в рисунках и фотографиях — на площади Ленина была представлена выставка работ учащихся художественных школ, а на Аллее Героев развернулась фотовыставка «Дети России!». Для любителей путешествовать по России в Комсомольском саду была развернута огромная карта России — на ней волгоградцы и гости областной столицы отметили города-герои, места, которые они посетили, поделились впечатлениями о своих путешествиях по России и планами о будущих поездках.

Volgadmin.ru Фонтан в Кировском районе

Появился в городе и её один фонтан, который работает по принципу лондонского фонтана-шутихи «Лабиринт»: днем он используется в «детском» режиме, а вечером у фонтана можно будет наблюдать светодинамическое шоу. Его торжественно открыли на главной районной площади у МУК «Авангард» в Кировском районе. Одновременно с первым пуском фонтана в небо было выпущено несколько десятков воздушных шаров белого, синего и красного цветов.

Volgograd.ru Фейерверк

Завершился День России праздничным концертом и фейерверком.