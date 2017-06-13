Вашингтон, 13 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. «Русские хакеры» создали программу, с помощью которой могут нарушить работу компьютеров, отвечающих за энергосистему американских городов, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на данные компании Dragos.

Ms-it.kr.ua Хакеры

В докладе фирмы, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности, говорится о программе CrashOverride. Это ПО способно незаметно внедриться в компьютерные системы и отключить их на несколько часов или несколько дней.

В компании утверждают, что ранее этот вирус якобы был использован российскими хакерами для атаки на энергетические системы Украины, оставив 225 тыс. человек без света. Также говорится о том, что следующая атака может быть осуществлена на американские системы при помощи модификации CrashOverride.

Якобы хакеры, работающие на российское правительство, в течение нескольких лет проявляют интерес к энергетическим и другим инженерным системам США. Министерство внутренней безопасности США не комментирует доклад Dragos, отмечает WP.

Масштабное отключение электроэнергии в Прикарпатье произошло в декабре 2015 года. Без электроснабжения тогда осталась центральная часть Ивано-Франковска, а также Городенковский, Кольский, Долинский, Косовский, Тысменицкий, Надвирнянский районы и Яремчанская зона.

По заявлению украинской компании «Прикарпатьеоблэнерго», причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики — автоматической системы контроля и управления энергетикой».

Ранее в американских СМИ начали спекулировать на тему вмешательства «русских хакеров» в выборы в США. В частности, американские спецслужбы обвинили Москву в том, что она организовала атаки хакеров на системы Национального комитета Демократической партии США — переписка оттуда попала на сайт организации WikiLeaks.

Россия отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными и политически мотивированными.