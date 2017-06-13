Берлин, 13 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Карл-Томас Нойман покинул пост главы немецкого автоконцерна Opel, 12 июня об этом он сообщил на своей странице в Twitter .

Corvettec6r Опель

Его преемником стал один из топ-менеджеров компании Михаэль Лошеллер, который до этого руководил финансовым отделом. Его кандидатуру 12 июня единогласно утвердили на наблюдательном совете. При этом Карл-Томас Нойман останется членом правления до завершения сделки с PSA.

«Он останется членом правления до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA», — говорится в обращении.

Напомним, что французский автоконцерн Peugeot Citroen Automobiles объявил о покупке немецкой Opel и британской Vauxhall за 2,2 млрд евро.