* запрещённая в России организация

Берлин, 13 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Германии 12 июня задержали вооруженных подозреваемых членов «Фронта ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

Четверо сирийцев в возрасте от 39 до 51 года были задержаны в Гамбурге и Любеке.

Двоих из них подозревают в членстве в террористической группировке «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в участии в боевых действиях на территории Сирии на стороне антиправительственных сил.

Им выдвинуты обвинения в военных преступлениях.

Двое других — возможные члены проправительственных группировок, которые ведут боевые действия «на стороне Асада».

Следователи не могут сказать, с какого времени сирийцы находятся в Германии.

В ближайшее время в Карлсруэ состоится суд, будущее сирийцев пока неизвестно, пишет издание.