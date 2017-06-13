Москва, 13 июня, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Нефтяной рынок стабилизировался после падения цен на Brent до $47,41. После распродажи нефтяных фьючерсов сейчас со стороны покупателей наблюдаются попытки сформировать технический отскок. 9 июня нефть подорожала до $48,51, 12 июня — до $49,12.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Неплохой отскок в 3,6%, но недостаточно, чтобы на рынок привлечь новых покупателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Их активность остаётся низкой, поскольку отчет Baker Hughes еженедельно отмечает увеличение числа буровых установок.

За минувшую неделю в США выросло количество буровых установок на 11 ед., до 927 штук, в годовом исчислении до 513 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 8 единиц, до 741 штуки, газовых — на 3 единицы, до 185 штук.

Нефть подорожала на новости, что Катар выполнит взятые на себя обязательства по соглашению стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти, несмотря на происходящие вокруг страны события.

Сегодня, 13 июня, баррель Brent стоит $48,45 (+0.5%). В данный момент рынок контролируют продавцы, а рост нефтяных котировок — это восходящая коррекция после падения. Чтобы ситуация изменилась и продавцы сдали свои позиции, покупателям необходимо закрыть день выше $49,12.

День благоприятный для наступления. При росте цен выше $50,30 чаша весов опять склонится в сторону покупателей. Если покупатели не смогут переломить ситуацию в свою пользу, готовимся к очередной распродаже фьючеров на нефть и снижению котировок под отметку $47.

13 июня внимание трейдеров приковано к очередному ежемесячному отчёту ОПЕК о состоянии мирового рынка углеводородов и отчёту Американского институту нефти. 14 июня ежемесячный отчет опубликует Международное энергетическое агентство.

Напомним, 10 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,25%, до $47,86 за баррель, WTI — на 0,54%, до $46,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 0,60%, до $44,94 за баррель (данные за 9 июня).