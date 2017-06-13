Панама, 13 июня, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, находившийся на посту с 2009 по 2014 год, 12 июня был взят под стражу федеральными органами США и 13 июня предстанет перед судом, сообщает El Nuevo Diario.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Служба федеральных маршалов Министерства юстиции США подтвердила арест Мартинелли, о чем также ранее сообщала панамский адвокат Мартинелли Альма Кортес.

Мартинелли будет «находиться под стражей», пока адвокаты не внесут залог, работа по которому уже ведется, заявила Кортес.

Заместитель главы службы маршалов США Мэнни Пури заявил, что экс-президент Панамы был арестован около 18.30 по местному времени (02.30 по Москве) «недалеко от его дома» в соседнем с Майами городе Корал Гейблс.

Согласно официальным источникам, основанием для выдачи ордера Интерполом стала поддержка предполагаемых преступлений «против неприкосновенности тайны и права на неприкосновенность частной жизни (перехват сообщений без санкции суда)», а также «преступлений против государственного управления в форме различных хищений или растрат».

Напомним, международный ордер на арест Мартинелли был выдан Интерполом с 21 апреля 2017 года по просьбе Верховного суда Панамы, где власти расследуют дело о предполагаемом незаконном перехвате частных сообщений во время его правления.

Однако Министерство иностранных дел Панамы запросило Соединенные Штаты о выдаче Мартинелли еще в сентябре 2016 года. Бывший президент не был в Панаме с января 2015 года, когда Верховный суд открыл против него первое из десятка дел, большинство из которых связано с обвинениями в коррупции.

В апреле судебные власти Панамы в двух американских изданиях опубликовали уведомление для бывшего президента о вменении ему обвинений и необходимости предстать перед судом до 10 мая. Однако бывший политик никак не отреагировал на данные сообщения, а судебное заседание по делу было отложено до 14 июня.