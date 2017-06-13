Вашингтон, 13 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Уровень боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) США находится на довольно низком уровне. Об этом, как передает Agence France-Presse, сообщил министр обороны США Джеймс Маттис на заседании палаты представителей Конгресса США.

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По словам Маттиса, он был «поражен» изменениями, которые произошли в министерстве обороны США за четыре года после его отставки.

«Четыре года спустя я вернулся в Минобороны США, и я был шокирован тем, что увидел в нашей готовности сражаться», — заявил министр обороны страны.

Маттис добавил, что ни один враг не нанес большего ущерба Вооруженным силам США, чем секвестр бюджета. В связи с этим он отметил, что для преодоления этой ситуации Пентагону понадобятся годы растущего финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в справочных документах к проекту федерального бюджета США, представленных Административно-бюджетным управлением Белого дома, говорится, что общий объем военных расходов США может быть увеличен на 10% в 2018 финансовом году.

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