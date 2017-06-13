Москва, 13 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 9 июня открылись ростом по доллару и евро. При падении стоимости Brent до $47,41 курс доллара вырос до 57,05 рубля, курс евро — до 63,90 рубля.

ИА REGNUM Рубль

К закрытию дня нефть подорожала на 2,32%, до $48,51. Соответственно, пара доллар/рубль в течение дня сохранила боковое движение на уровне 56,97 рубля. Курс евро крутился вокруг уровня 63,75 рубля. В преддверии длительных выходных в России объемы торгов были невысокими, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Сегодня, 13 июня, ожидается незначительное укрепление рубля против иностранных валют. Динамика цен на нефть остается ключевым драйвером для рублёвых пар. На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $48,48 (+0,58%) против достигнутого максимума $49,12 в понедельник 12 июня. Точка баланса сдвинулась вверх с 56,60 рубля на 56,80 рубля.

На сегодня этот уровень выступит поддержкой. Резких ценовых колебаний не ожидается. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США и ЦБ РФ.

Напомним, в пятницу 9 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 11,25 коп. (+0,20%), до 57,03 руб., курс евро — на 5,75 коп. (+0,09%), до 63,86 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (-8,69%), евро/рубль — 177,0 млн евро (-49,15%).

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