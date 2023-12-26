Москва, 13 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 12 июня выбрали «провокационный путь», проигнорировав согласованное им место на проспекте Сахарова, говорится в заявлении на официальном сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Звуковое оборудование. Проспект Сахарова. Москва 12.06.2017

По словам ответственного секретаря СПЧ Яны Лантратовой, на Тверской образовалась давка, а реконструкторы и аниматоры, которые должны были выступать на празднике, оказались заблокированы толпой. Кроме того, участники несанкционированной акции скандировали лозунги, залезали на деревья, строительные леса и столбы, а также выкрикивали нецензурные и оскорбительные фразы в адрес сотрудников полиции и ОМОНа.

В это время проспекте Сахарова около 2 тыс. митингующих спокойно прошли через рамки с плакатами против закона о реновации, спикеры выступили на сцене, оборудованной звуком. Все условия для проведения согласованного митинга были соблюдены, и, в свою очередь, сотрудники полиции и Росгвардии вели себя корректно, уточнили в СПЧ.

По мнению Лантратовой, на Тверской полиция должна была оградить празднующих от тех, кто «откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник». Она уточнили, что среди митингующих было много детей и подростков 12−16 лет. Они также залезали на строительные леса, деревья и крыши, устраивали потасовки, откровенно провоцируя сотрудников ОМОНа, оскорбляя их. Член Совета Кирилл Кабанов также отметил большое количество детей, привлеченных оппозиционерами к своим акциям. По его словам, организаторам несанкционированной акции нужны были «именно эти публичные истории с задержаниями, с арестами, нужно максимальное вовлечение молодежи».

Правозащитник напомнил, что вопросы, связанные с проведением публичных мероприятий, давно уже обсуждаются в СПЧ.

Напомним, в Москве 12 июня состоялся согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, на который, по данным ГУ МВД, пришло около 1,8 тыс. человек. Оппозиционер Алексей Навальный призвал людей не выходить на согласованное место проведения митинга, а отправиться на Тверскую улицу, где шел фестиваль.

Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Навальный был задержан полицией за призывы к участию в несанкционированной акции и арестован на 30 суток.